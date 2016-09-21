Греция отказала 3 военнослужащим-членам FETÖ в политическом убежище

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Греческое правительство не предоставило политическое убежище 3 военнослужащим, подозреваемым в связи с террористической организацией FETÖ.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, их требование о предоставлении убежища отклонено судом.
Отметим, что после попытки государственного переворота в Турции 15 июля 8 военнослужащих сбежали на вертолете в Грецию. Они попросили политического убежища у греческого правительства. Однако Турция обратилась к Греции с требованием их возвращения.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости