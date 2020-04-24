Гражданство России теперь можно получить без отказа от иностранного

Президент России Владимир Путин подписал закон о получении гражданства РФ без отказа от иностранного. Как сообщает росссийское бюро Report, данный акт вступит в силу через три месяца.

Государственная дума приняла закон об упрощении получения иностранными гражданами российского гражданства 17 апреля, чуть позже этот нормативно-правовой акт поддержал Совет Федерации.

Документ также делает не обязательным отказ от имеющегося иностранного гражданства для тех, кто состоит в браке с гражданином России. Они смогут получить паспорт в упрощенной форме не через три года совместного проживания, как это было ранее, а через один год.

Для людей, родившихся в бивших республиках СССР, но не получивших их гражданства, снимаются требования об обязательном трехлетнем проживании на территории России и о подтверждении законного источника дохода. Эти же нормы будут распространяться на иностранных граждан, у которых хотя бы один из родителей – житель России.