Гражданин Азербайджана приговорен к 4 годам лишения свободы по делу об обрушении здания в Батуми

Гражданин Азербайджана Заур Будагов, арестованный в октябре прошлого года в связи с обрушением здания в грузинском городе Батуми, приговорен к 4 годам лишения свободы

Гражданин Азербайджана Заур Будагов, арестованный в октябре прошлого года в связи с обрушением здания в грузинском городе Батуми, приговорен к четырем годам лишения свободы.

Решение об этом принял городской суд, сообщает грузинское бюро Report.

Двое других обвиняемых по делу - отец и сын Гусейн и Георгий Сурманидзе -приговорены к 3 годам лишения свободы.

Адвокат Будагова заявил, что обвинения против его подзащитного абсурдны, и решение суда будет обжаловано.

Напомним, что блок жилого дома в Батуми обрушился 8 октября прошлого года. В результате погибли 9 человек, в том числе трое детей. Экспертиза пришла к выводу, что обрушение произошло из-за сноса несущей стены в квартире на первом этаже, принадлежащей Будагову. Гражданин Азербайджана и двое других лиц, проводивших ремонтные работы, были обвинены в нарушении правил техники безопасности, повлекшем смерть и тяжелые последствия.