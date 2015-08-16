​Гражданин Армении задержан в Грузии за провоз огнестрельного оружия

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Сотрудники МВД и Службы доходов Минфина Грузии задержали на таможне Садахло гражданина Армении по обвинению в провозе огнестрельного оружия в нарушение правил.

Как передает Report, в результате совместной операции двух ведомств, во время прохождения таможенных процедур, был задержан гражданин Армении Фрунзик А., 1947 года рождения.

Следствием установлено, что обвиняемый провез через ТПП "Садахло" в Грузию огнестрельное оружие системы "Вальтер" и 10 боевых патронов. Правоохранители изъяли оружие из салона автомашины, принадлежащего обвиняемому.

Задержанный признает вину. Следствие ведется по факту провоза огнестрельного оружия через границу в нарушение правил.