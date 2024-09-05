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Гражданам Казахстана, находящимся на территории Украины, порекомендовали покинуть страну

Гражданам Казахстана, находящимся на территории Украины, порекомендовали покинуть страну Посольство Казахстана в Киеве порекомендовало согражданам рассмотреть возможность покинуть территорию Украины.
В регионе
5 сентября 2024 г. 17:42
Гражданам Казахстана, находящимся на территории Украины, порекомендовали покинуть страну

Посольство Казахстана в Киеве порекомендовало согражданам рассмотреть возможность покинуть территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, свое обращение в посольстве объяснили нарастающей напряженностью.

"Для выезда из Украины в Казахстан, граждане Казахстана могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями", - сказано в сообщении.

В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна.

Дипведомство также призвало всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.

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