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    Госсекретарь США: Нам понятна обеспокоенность Турции по поводу безопасности страны

    Рекс Тиллерсон: Последние события на северо-западе Сирии беспокоят и нас

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Нам понятна обеспокоенность Турции по поводу безопасности страны из-за последних событий на северо-западе Сирии".

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом подчеркнул госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя антитеррористическую операцию турецкий армии в Сирии.

    "Последние события на северо-западе Сирии беспокоят и нас. Нам понятна обеспокоенность Турции по поводу безопасности страны", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

    Отметим, что Р.Тиллерсон сейчас находится с визитом в Египте. Из Каира он отбудет в Иорданию, а затем совершит визит в Турцию. 

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