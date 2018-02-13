Госсекретарь США: Нам понятна обеспокоенность Турции по поводу безопасности страны

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Нам понятна обеспокоенность Турции по поводу безопасности страны из-за последних событий на северо-западе Сирии".

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом подчеркнул госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя антитеррористическую операцию турецкий армии в Сирии.

"Последние события на северо-западе Сирии беспокоят и нас. Нам понятна обеспокоенность Турции по поводу безопасности страны", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Отметим, что Р.Тиллерсон сейчас находится с визитом в Египте. Из Каира он отбудет в Иорданию, а затем совершит визит в Турцию.