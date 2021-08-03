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Госминистр: Наша цель - ознакомить все этнические группы с культурой, языком и традициями друг друга

Госминистр: Наша цель - ознакомить все этнические группы с культурой, языком и традициями друг друга "Наша цель - ознакомить все этнические группы, проживающие в Грузии, с культурой, языком и традициями друг друга в атмосфере межкультурного диалога и интеграции".
В регионе
3 августа 2021 г. 16:41
Госминистр: Наша цель - ознакомить все этнические группы с культурой, языком и традициями друг друга
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"Наша цель - ознакомить все этнические группы, проживающие в Грузии, с культурой, языком и традициями друг друга в атмосфере межкультурного диалога и интеграции".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила государственный министр Грузии по вопросам мира и гражданского равенства Теа Ахвледиани.

Она отметила, что с этой целью предусмотрена поддержка деятельности театров, музеев, библиотек и культурных мероприятий различных этнических групп.

По словам госминистра, одним из основных условий укрепления толерантной среды и развития демократического общества в Грузии является содействие культурному разнообразию, сохранение и уважение культурного наследия, а также укрепление этнокультурных связей.

T.Ахвледиани отметила, что основными целями стратегии действий на ближайшие 10 лет являются улучшение благосостояния, социального равенства и условий жизни каждого члена общества, расширение доступа к государственным программам и услугам.

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Версия на английском языке Georgia to strenghen cultural ties between ethnic minorities
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda etnik azlıqlar arasında mədəni əlaqələr gücləndiriləcək

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