Госминистр: Наша цель - ознакомить все этнические группы с культурой, языком и традициями друг друга

"Наша цель - ознакомить все этнические группы, проживающие в Грузии, с культурой, языком и традициями друг друга в атмосфере межкультурного диалога и интеграции".

"Наша цель - ознакомить все этнические группы, проживающие в Грузии, с культурой, языком и традициями друг друга в атмосфере межкультурного диалога и интеграции".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила государственный министр Грузии по вопросам мира и гражданского равенства Теа Ахвледиани.

Она отметила, что с этой целью предусмотрена поддержка деятельности театров, музеев, библиотек и культурных мероприятий различных этнических групп.

По словам госминистра, одним из основных условий укрепления толерантной среды и развития демократического общества в Грузии является содействие культурному разнообразию, сохранение и уважение культурного наследия, а также укрепление этнокультурных связей.

T.Ахвледиани отметила, что основными целями стратегии действий на ближайшие 10 лет являются улучшение благосостояния, социального равенства и условий жизни каждого члена общества, расширение доступа к государственным программам и услугам.