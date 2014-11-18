Госдума России ратифицировала протокол о создании электронной сертификации происхождения товаров в СНГ

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Госдума России ратифицировала протокол о создании и применении электронной сертификации происхождения товаров, cообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

Данным документом вносятся изменения в Соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ.

В рамках новой системы государство-экспортер будет предоставлять сведения, содержащиеся в сертификатах о происхождении товара, таможенному органу государства-импортера. Это исключает необходимость предоставления соответствующих документов на бумажных носителях. Система также предусматривает процедуру верификации сертификатов в случае наличия сомнений в достоверности заявленных сведений о стране происхождения товаров.

Соглашение о правилах определения страны происхождения товаров действует в отношении товаров, происходящих из государств СНГ и находящихся в торговом обороте между этими странами. В соглашении участвуют Беларусь, Россия, Азербайджан, Молдова, Казахстан, Украина, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Для участников соглашения действует режим свободной торговли, не применяются ввозные таможенные пошлины.