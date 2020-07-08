О нас
Report Georgia

В Госдуме РФ предложили сроки за нарушение территориальной целостности

В Госдуме РФ предложили сроки за нарушение территориальной целостности В Государственной думе России обсудят три законопроекта о защите территориальной целостности
В регионе
8 июля 2020 г. 11:24
В Госдуме РФ предложили сроки за нарушение территориальной целостности

В Государственной думе России обсудят три законопроекта о защите территориальной целостности.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил  сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, российский депутат Павел Крашенинников.

Первый пакет законопроектов для реализации поправок в Конституцию будет внесен в Госдуму 8 июля. В частности, речь идет об изменениях, касающихся защиты территориальной целостности страны, за ее нарушение предлагается ввести наказание сроком до 10 лет лишения свободы.
 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

​В Грузии к тушению лесных пожаров привлечены 4 вертолета
​В Грузии к тушению лесных пожаров привлечены 4 вертолета
8 июля 2020 г. 10:52
В Грузии число больных COVID-19 превысило 960
В Грузии число больных COVID-19 превысило 960
8 июля 2020 г. 10:16
В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
8 июля 2020 г. 02:21
В Иране за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса
В Иране за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса
7 июля 2020 г. 14:16
В России за сутки от коронавируса скончались 198 человек
В России за сутки от коронавируса скончались 198 человек
7 июля 2020 г. 11:47
За минувшие сутки в Армении из-за коронавируса скончались 12 человек
За минувшие сутки в Армении из-за коронавируса скончались 12 человек
7 июля 2020 г. 11:23
В Грузии число больных COVID-19 достигло 958
В Грузии число больных COVID-19 достигло 958
7 июля 2020 г. 10:16
Иран создал систему ракетных комплексов на побережье Персидского залива
Иран создал систему ракетных комплексов на побережье Персидского залива
7 июля 2020 г. 06:34
В Москве от COVID-19 умерли еще 24 пациента
В Москве от COVID-19 умерли еще 24 пациента
7 июля 2020 г. 01:42
Армения намерена продлить режим ЧП в четвертый раз
Армения намерена продлить режим ЧП в четвертый раз
6 июля 2020 г. 20:00

Последние новости

11:43
Нефть подорожает во втором полугодии Энергетика
11:30
ФАО поможет Азербайджану увеличить количество и улучшить качество производимого фундука АПК
11:24
В Госдуме РФ предложили сроки за нарушение территориальной целостности В регионе
11:24
Бахрам Багирзаде уже садится, пытается двигаться Здравоохранение
11:02
EIA: В Азербайджане добыча нефти сократится на 50-100 тыс. б/с Энергетика
10:52
​В Грузии к тушению лесных пожаров привлечены 4 вертолета В регионе
10:41
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.07.2020) Финансы
10:33
МВД: За сутки оштрафованы 1 874 нарушителя карантина Происшествия
10:28
​Азербайджанская нефть растет в цене Энергетика
10:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2020) Финансы
10:22
В ходе протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов Другие страны
10:17
Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и генсеком ООН Внешняя политика
10:16
В Грузии число больных COVID-19 превысило 960 В регионе
10:02
Стоимость марки нефти Brent снизилась Энергетика
09:58
ФотоВидеоМинистр обороны Азербайджана посетил подразделения на передовой Нагорно-карабахский конфликт