В Госдуме РФ предложили сроки за нарушение территориальной целостности

В Государственной думе России обсудят три законопроекта о защите территориальной целостности

В Государственной думе России обсудят три законопроекта о защите территориальной целостности.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, российский депутат Павел Крашенинников.

Первый пакет законопроектов для реализации поправок в Конституцию будет внесен в Госдуму 8 июля. В частности, речь идет об изменениях, касающихся защиты территориальной целостности страны, за ее нарушение предлагается ввести наказание сроком до 10 лет лишения свободы.

