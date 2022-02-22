Госдума ратифицировала договоры с "ЛНР" и "ДНР" о дружбе и сотрудничестве

Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали договоры с "Донецкой и Луганской народной республиками" о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали договоры с "Донецкой и Луганской народной республиками" о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В МИД России пояснили, что страна признает "ЛНР" и "ДНР" в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.

Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР", а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН.