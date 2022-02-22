О нас
Аудио новости

Госдума ратифицировала договоры с "ЛНР" и "ДНР" о дружбе и сотрудничестве

Госдума ратифицировала договоры с "ЛНР" и "ДНР" о дружбе и сотрудничестве Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали договоры с "Донецкой и Луганской народной республиками" о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
В регионе
22 февраля 2022 г. 14:56
Госдума ратифицировала договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве

Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали договоры с "Донецкой и Луганской народной республиками" о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В МИД России пояснили, что страна признает "ЛНР" и "ДНР" в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.

Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР", а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya parlamenti Ukrayna ərazisindəki qondarma qurumlarla sazişləri təsdiqləyib
Версия на английском языке Russia’s State Duma ratifies agreements with 'people's republics' of Luhansk, Donetsk

Самое важное

Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
22 февраля 2022 г. 14:41
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать "ДНР" и "ЛНР"
22 февраля 2022 г. 14:36
Информационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
ФотоИнформационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
22 февраля 2022 г. 11:33
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
21 февраля 2022 г. 16:32
Обнародован график приема граждан на март
Обнародован график приема граждан на март
21 февраля 2022 г. 16:03
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
21 февраля 2022 г. 13:02
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
21 февраля 2022 г. 00:00
Председатель парламента Молдовы отправляется с визитом в Баку
Председатель парламента Молдовы отправляется с визитом в Баку
20 февраля 2022 г. 19:48
Начальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
ФотоНачальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
19 февраля 2022 г. 11:09
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
18 февраля 2022 г. 23:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi