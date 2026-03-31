Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Государственный долг Российской Федерации по итогам 2025 года вырос на 21% и достиг 35,1 трлн рублей (431,8 млрд долларов США).

    Как передает Report, об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за январь-декабрь 2025 года.

    Согласно документу, за год объем госдолга увеличился на 6,1 трлн рублей.

    При этом внутренний долг России вырос на 6,9 трлн рублей, или на 29,1%, составив 30,7 трлн рублей (377,6 млрд долларов США). В то же время внешний долг сократился на 818,4 млрд рублей, или на 15,4%, до 4,5 трлн рублей.

    В Счетной палате отметили, что установленные по состоянию на 1 января 2026 года верхние пределы государственного внутреннего и внешнего долга, а также долга по государственным гарантиям превышены не были.

    Расходы на обслуживание государственного долга РФ в 2025 году составили 3,2 трлн рублей (39,36 млрд долларов США), что соответствует 99,9% показателя сводной бюджетной росписи.

    Rusiyanın dövlət borcu 431,8 milyard dollara çatıb

