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Госдеп сообщил, что посол США вернется в Москву на этой неделе

Госдеп сообщил, что посол США вернется в Москву на этой неделе Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе.
В регионе
22 июня 2021 г. 01:56
Госдеп сообщил, что посол США вернется в Москву на этой неделе
Джон Салливан

Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в ходе регулярного брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"После такого важного саммита мы ждем с нетерпением, что посол Салливан вернется в Москву, чтобы возглавить очень сильную команду посольства США в России в свете реализации указаний политики президента Байдена по итогам встречи в Женеве", - отметил Прайс. Глава пресс-службы выделил сферы стратегической стабильности и прав человека. По словам Прайса, речь также идет о том, чтобы сделать двусторонние отношения более стабильными и предсказуемыми. "Мы приветствуем, что посол Антонов вернулся в Вашингтон. Как я понимаю, он вернулся к своей работе", - добавил он.

Глава пресс-службы напомнил, что дипломаты двух стран регулярно проводят встречи друг с другом. "Мы приветствуем более открытые каналы связи между нашими правительствами, в том числе через посольства. Именно поэтому для нас, а также для российской стороны так важно возвращение наших послов", - отметил позднее Прайс.

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