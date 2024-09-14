Госдеп: Блинкен приветствует прогресс в переговорах Азербайджана и Армении

В США приветствуют прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности подчернуты достижение соглашения о делимитации границ.

США приветствуют прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджаном по нормализации отношений, в частности отмечают договоренности о положении по регулированию делимитации границ.

Как сообщает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, который таким образом прокомментировал недавний телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Миллер подчеркнул, что Блинкен в беседе с Пашиняном подтвердил важность установления прочного и достойного мира на Южном Кавказе.

Напомним, что ранее правительство Армении сообщило, что Блинкен и Пашинян в ходе разговора обсудили двустороннюю повестку и армяно-азербайджанский мирный процесс.