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Госдеп: Блинкен приветствует прогресс в переговорах Азербайджана и Армении

Госдеп: Блинкен приветствует прогресс в переговорах Азербайджана и Армении В США приветствуют прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности подчернуты достижение соглашения о делимитации границ.
В регионе
14 сентября 2024 г. 10:47
Госдеп: Блинкен приветствует прогресс в переговорах Азербайджана и Армении

США приветствуют прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджаном по нормализации отношений, в частности отмечают договоренности о положении по регулированию делимитации границ.

Как сообщает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, который таким образом прокомментировал недавний телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Миллер подчеркнул, что Блинкен в беседе с Пашиняном подтвердил важность установления прочного и достойного мира на Южном Кавказе.

Напомним, что ранее правительство Армении сообщило, что Блинкен и Пашинян в ходе разговора обсудили двустороннюю повестку и армяно-азербайджанский мирный процесс.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Blinken Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlardakı irəliləyişi alqışlayır
Версия на английском языке Blinken reaffirms importance of Armenia-Azerbaijan durable peace

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