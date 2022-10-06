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Главы оборонных ведомств Турции и Британии обсудили связи в сфере безопасности

Главы оборонных ведомств Турции и Британии обсудили связи в сфере безопасности Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в четверг встречу с британским коллегой Беном Уоллесом в Лондоне.
В регионе
6 октября 2022 г. 15:23
Главы оборонных ведомств Турции и Британии обсудили связи в сфере безопасности

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в четверг встречу с британским коллегой Беном Уоллесом в Лондоне.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, Акар прибыл с визитом в столицу Великобритании по приглашению главы оборонного ведомства этой страны.

Переговоры глав оборонных ведомств состоялись в здании министерства обороны королевства. Министры провели переговоры в формате "один на один", после чего встреча прошла в расширенном составе.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня в сфере обороны, также сотрудничеству в сфере безопасности и оборонной промышленности.

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Версия на английском языке British, Turkish defense ministers meet in London
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Britaniya müdafiə nazirləri təhlükəsizlik əlaqələrini müzakirə ediblər

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