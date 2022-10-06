Главы оборонных ведомств Турции и Британии обсудили связи в сфере безопасности

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в четверг встречу с британским коллегой Беном Уоллесом в Лондоне.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в четверг встречу с британским коллегой Беном Уоллесом в Лондоне.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, Акар прибыл с визитом в столицу Великобритании по приглашению главы оборонного ведомства этой страны.

Переговоры глав оборонных ведомств состоялись в здании министерства обороны королевства. Министры провели переговоры в формате "один на один", после чего встреча прошла в расширенном составе.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня в сфере обороны, также сотрудничеству в сфере безопасности и оборонной промышленности.