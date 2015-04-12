​Главы миграционных органов стран СНГ обсудят текущую ситуацию

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Москве 15 апреля состоится 17-е заседание Совета руководителей миграционных органов государств – участников Содружества.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Как отмечается, чиновники обсудят миграционную ситуацию в странах Содружества, ход подготовки модельных соглашений в сфере миграции и двусторонних соглашений по реализации Общих принципов и механизмов организованного привлечения трудящихся-мигрантов для осуществления трудовой деятельности в государствах – участниках СНГ.

Будут рассмотрены вопросы, касающиеся формирования единого подхода стран СНГ к определению и классификации мигрантов, а также разработки методологии учета миграции населения с учетом необходимости межстранового сопоставления, включая инструменты измерения, процедуры сбора и обработки данных.

Планируется обсудить вопросы создания общего банка данных недействительных документов граждан стран Содружества, введения электронной карты трудящегося-мигранта на территориях государств – участников СНГ, создания Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества.

Будут также подведены итоги выполнения Программы сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 2012–2014 годы и дана оценка состоянию сотрудничества с международными организациями в сфере миграции.

Планируется рассмотреть опыт России в сфере предоставления убежища, Азербайджана – в решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев, Армении – в реинтеграции возвращающихся мигрантов, Таджикистана – по информированию трудящихся-мигрантов до их выезда для осуществления трудовой деятельности в государства приема мигрантов в целях повышения их правовой культуры, формирования уважительного отношения к законодательству, языку и культуре страны пребывания.