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Главы МИД стран Центральной Азии проведут переговоры в Японии

Главы МИД стран Центральной Азии проведут переговоры в Японии Главы МИД стран Центральной Азии посетят Токио 23 декабря.
В регионе
25 ноября 2022 г. 11:04
Главы МИД стран Центральной Азии проведут переговоры в Японии

Главы МИД стран Центральной Азии посетят Токио 23 декабря.

Как передает Report со ссылкой на сообщают СМИ Таджикистана, известно о визите глав МИД Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана.

В переговорах примет участие премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Одной из тем обсуждения может стать подготовка встречи лидеров государств Центральной Азии и Японии.

В преддверии этого события в Японии создана Ассоциация депутатов парламента за дружбу между Японией и странами Центральной Азии. Ее возглавил заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии, экс-премьер-министр Таро Асо.

Напомним, что постоянные консультации глав МИД Японии и пяти стран Центральной Азии начались с 2004 года. Из-за ограничений, связанных с пандемией, в контактах произошел сбой. Сейчас она вновь налаживается уже в очном формате.

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Версия на английском языке FMs of Central Asian countries to hold talks in Japan

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