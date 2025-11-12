Главы МИД России и Ирана обсудили региональные вопросы

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает МИД России.

"Лавров и Арагчи обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, прежде всего в палестино-израильском урегулировании и рассмотрение этой проблемы в Совете Безопасности ООН, а также ситуацию в Совете управляющих МАГАТЭ, где Франция, Британия и ФРГ пытаются развязать антииранскую кампанию", - отметили в МИД РФ.