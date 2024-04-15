Главы МИД Ирана и ФРГ обсудили удар исламской республики по территории Израиля

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, в ходе которого стороны обсудили удар, нанесенный исламской республикой по территории Израиля.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, в ходе которого стороны обсудили удар, нанесенный исламской республикой по территории Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту, в беседе Абдоллахиян пояснил, что при проведении операции Иран ставил своей целью "предупредить <...> [Израиль] о последствиях пересечения красных линий". Тегеран, по словам министра, "провел минимальную и точную операцию, направленную против израильских военных объектов", с которых осуществлялось нападение на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. Глава иранского МИД также выразил надежду на то, что "усилия ФРГ будут нацелены на прекращение конфликта в секторе Газа" и установление безопасности на Ближнем Востоке, а "не на осуждение законных действий Ирана".

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты.