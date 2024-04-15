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Главы МИД Ирана и ФРГ обсудили удар исламской республики по территории Израиля

Главы МИД Ирана и ФРГ обсудили удар исламской республики по территории Израиля Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, в ходе которого стороны обсудили удар, нанесенный исламской республикой по территории Израиля.
В регионе
15 апреля 2024 г. 16:34
Главы МИД Ирана и ФРГ обсудили удар исламской республики по территории Израиля

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, в ходе которого стороны обсудили удар, нанесенный исламской республикой по территории Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту, в беседе Абдоллахиян пояснил, что при проведении операции Иран ставил своей целью "предупредить <...> [Израиль] о последствиях пересечения красных линий". Тегеран, по словам министра, "провел минимальную и точную операцию, направленную против израильских военных объектов", с которых осуществлялось нападение на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. Глава иранского МИД также выразил надежду на то, что "усилия ФРГ будут нацелены на прекращение конфликта в секторе Газа" и установление безопасности на Ближнем Востоке, а "не на осуждение законных действий Ирана".

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты.

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Версия на азербайджанском языке İran və Almaniya XİN başçıları İslam Respublikasının İsrail ərazisinə hücumunu müzakirə ediblər
Версия на английском языке Iranian, German FMs mull attack of Islamic Republic on Israel’s territory

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