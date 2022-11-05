Главы МИД G7 решительно осудили дестабилизирующую деятельность Ирана

"Мы решительно осуждаем продолжающуюся дестабилизирующую деятельность Ирана на Ближнем Востоке и вокруг него".

"Мы решительно осуждаем продолжающуюся дестабилизирующую деятельность Ирана на Ближнем Востоке и вокруг него".

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран Группы семи (G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) по итогам двухдневной встречи, прошедшей в городке Мюнстер на западе ФРГ.

В документе Тегеран обвиняют в "недостаточном сотрудничестве" с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Министры также подтвердили решимость не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Главы внешнеполитических ведомств "семерки" считают, что Тегеран не выполнил необходимые условия для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, они намерены привлечь Иран к ответственности за сбитый в январе 2020 года Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Вместе с тем главы МИД в заявлении призвали иранские власти освободить арестованных участников акций протеста и осудили задержания Ираном лиц с двойным гражданством и иностранных граждан.