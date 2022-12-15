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Главы МИД Армении и Индии обсудили развитие двусторонних связей

Главы МИД Армении и Индии обсудили развитие двусторонних связей Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке с рабочим визитом, встретился со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
В регионе
15 декабря 2022 г. 10:16
Главы МИД Армении и Индии обсудили развитие двусторонних связей

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке с рабочим визитом, встретился со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности.

Выразив удовлетворение динамикой развития армяно-индийских отношений, собеседники затронули вопросы дальнейшего углубления сотрудничества двух стран и взаимной поддержки на международных площадках. В этой связи была подчеркнута важная роль официальных взаимных визитов на высоком уровне.

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