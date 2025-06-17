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Главы МИД 21 мусульманской страны осудили атаки Израиля на Иран

Главы МИД 21 мусульманской страны осудили атаки Израиля на Иран Главы МИД 21 мусульманской страны осудили атаки Израиля на Иран
В регионе
17 июня 2025 г. 11:06
Главы МИД 21 мусульманской страны осудили атаки Израиля на Иран

Министры иностранных дел 21 мусульманской страны выпустили совместное заявление, в котором решительно осудили военную операцию Израиля против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, главы ведомств выразили серьезную обеспокоенность опасной эскалацией ситуации в регионе.

Заявление подписали главы внешнеполитических ведомств Ирака, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Кувейта, Бахрейна, Иордании, Египта, Судана, Алжира, Коморских островов, Джибути, Сомали, Ливии, Мавритании, Пакистана, Турции, Чада и Брунея.

В документе подчеркивается, что рост напряженности несет серьезные последствия для безопасности и стабильности всего региона, и эти атаки должны быть немедленно прекращены.

Авторы заявления особо отметили важность неприкосновенности ядерных объектов, находящихся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии, в соответствии с резолюциями ООН. Они подчеркнули, что атаки на ядерные объекты являются явным нарушением международного и гуманитарного права.

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Версия на английском языке 21 Muslim countries issue joint statement condemning Israel's attack on Iran
Версия на азербайджанском языке 21 müsəlman ölkəsi birgə bəyanat yayaraq İsrailin İrana hücumunu pisləyib

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