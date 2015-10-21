Главы Грузии и Израиля обсудили развитие межгосударственных отношений

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе своего визита в Израиль обсудил с президентом Реувеном Ривлином вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы углубления отношений двух стран, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы обсудили ряд вопросов, это безопасность, обороноспособность и углубление отношений в этом направлении. Также в направлении сельского хозяйства, науки, образования. Мы также должны усилить отношения с точки зрения бизнеса", — заявил Маргвелашвили, чьи слова приводит президентская администрация.

"Я пригласил президента Израиля и надеюсь, что он вскоре посетит Грузию", — добавил он.

Президент Грузии вместе со своей супругой пребывает в Израиле с государственным визитом. В рамках визита Маргвелашвили провел также встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, председателем кнессета (парламента) Юлием Эдельштейном.