Главы дипведомств США и стран Центральной Азии провели встречу

Встреча министров иностранных дел формата C5+1 состоялась на полях 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Встреча министров иностранных дел формата C5+1 состоялась на полях 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, Государственный секретарь США и министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подтвердили особую значимость региональной дипломатической платформы C5+1, отметив ее пользу в содействии критическим переговорам в течение 2021 года по координации афганского вопроса, COVID-19, экономических связей и климатического кризиса.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов высказался в пользу данного формата для широкого обсуждения и принятия безотлагательных мер по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Также была предложена идея создания специальной платформы для более активного взаимодействия бизнес-структур стран ЦА и США. Отмечена важность укрепления и расширения потенциала стран данного формата в области экономики, торговли, инвестиций и транспортной соединяемости.

Главы внешнеполитических ведомств выразили заинтересованность в продолжении дипломатического диалога, нацеленного на укрепление сотрудничества по противодействию угрозам и вызовам региональной безопасности.

Министры выступили за дальнейшую консолидацию усилий по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане. В этом контексте подчеркивалась необходимость диалога с новым правительством в этой стране.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия стран Центральной Азии и США в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, где в числе приоритетов названы борьба с изменением климата, развитие транспортно-транзитного потенциала региона.