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    Главой авиакомпании Iran Air впервые стала женщина

    Главной задачей на новом посту для Шарафбафи станет обновление устаревшего флота пассажирских авиалайнеров

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Руководителем авиакомпании Iran Air впервые в истории стала женщина.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду телеканал Press TV.

    По информации телеканала, 44-летняя Фарзане Шарафбафи (Farzaneh Sharafbafi) сменила на данном посту предыдущего главу авиакомпании Фархада Парвареша. 

    Шарафбафи имеет степень доктора наук в авиационно-космической области. Ранее она возглавляла исследовательский департамент Iran Air. 

    Главной задачей на новом посту для Шарафбафи станет обновление устаревшего флота пассажирских авиалайнеров, сообщает телеканал.

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