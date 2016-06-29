Главный разведчик США: ИГИЛ отправил в Турцию 30 боевиков

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГИЛ отправила в Турцию 30 боевиков.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан, комментируя теракты в аэропорту Ататюрка.

Отметим, что 16 июня в ходе выступления в Комитете по разведке сената Джон Бреннан говорил, что террористическая группа совершит теракты в западных странах посредством своих боевиков и сторонников.