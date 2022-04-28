Глава Туркменистана ознакомился с ходом работ на территории паркового комплекса

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку по столице, ознакомившись с ходом работ, ведущихся на территории культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги, строительство которого находится в завершающей стадии.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку по столице, ознакомившись с ходом работ, ведущихся на территории культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги, строительство которого находится в завершающей стадии.

Как передает Report, С. Бердымухамедов прибыл к монументу, являющемуся символом любви туркменского народа к выдающемуся мастеру слова, и ознакомился с ходом работ по благоустройству прилегающей территории.

Вице-премьер Ч. Пурчеков доложил президенту страны о ходе работ на строительной площадке, предпринимаемых практических шагах по благоустройству территории.

Главе государства были продемонстрированы схема расположения и общий вид культурно-паркового комп­лекса Махтумкули Фраги, под который отведена земельная площадь в 41 гектар.

Далее были представлены проекты памятника классика туркменской литературы, оставившего немеркнущий след в мировой истории.

Высота скульптуры, установленной на естественной возвышенности, составляет 60 метров, а высота постамента – 25 метров.

Вниманию главы государства были предложены варианты настенной росписи, предлагаемой к размещению на памятнике Махтумкули Фраги, а также системы освещения.

Ознакомившись с общим видом культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги и представленными чертежами, президент страны акцентировал внимание соответствующих руководителей на вопросах его благоустройства и озеленения и распорядился осуществлять должный контроль за поддержанием чистоты на прилегающей к композиции обширной территории.

Обращаясь к вице-премьеру Ч. Пурчекову, глава Туркменистана подчеркнул необходимость широкого использования в дизайне возводимых зданий и сооружений уникальной цветовой гаммы, присущей национальному колориту.

Обращаясь к вице-премьеру Э.Оразгелдиеву, глава государства сделал акцент на вопросах благоустройства и озеленения территории нового культурно-паркового комплекса. Как отмечалось, здесь должны быть посажены деревья различных, адаптированных к местному климату, пород, которые призваны обеспечить экологическое благополучие этого уникального природного уголка Ашхабада.

Отмечая этот факт, глава государства акцентировал внимание заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Р. Мередова на необходимости проведения в нынешнем году, проходящем под глубоко символичным девизом "Эпоха народа с Аркадагом", различных мероприятий в стране и за рубежом в целях популяризации литературного наследия великого Махтумкули, а также расширения международных отношений и культурных связей.