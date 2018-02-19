Глава Службы внешней разведки России прибыл в Армению

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с директором Службы национальной безопасности Армении Георгием Кутаяном в Ереване, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы борьбы с международным терроризмом.

Отметим, что С.Нарышкин прибыл в армянскую столицу с рабочим визитом.

Ранее сообщалось, что полиция Армении и министерство нацбезопасности начали розыск террористов РПК (Рабочей партии Курдистана) в Ереване.

Армянская газета "Айкакан Жаманак" пишет, что армянские и курдские студенты, проходящие обучение в Ереване, в связи с этим были вызваны в правоохранительные органы и допрошены.