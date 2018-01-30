Глава Службы внешней разведки России посетил Вашингтон

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин посетил Вашингтон для консультаций с коллегами из США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Сергей Евгеньевич был здесь, он приезжал, он провел здесь консультации со своими коллегами. Обсуждалась, естественно, проблема совместной борьбы с терроризмом. Мы находились в контактах в 2014 году, мы, конечно же, думаем о совместной работе в этом году, когда будет Чемпионат мира по футболу. Работа идет, я думаю, что она будет продолжаться и дальше", - сказал Антонов.

Ранее глава ЦРУ США Майк Помпео заявил, что Россия попытается вмешаться в выборы в конгресс США в 2018 году.