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Глава разведки США: Путин готовится к затяжной войне в Украине

Глава разведки США: Путин готовится к затяжной войне в Украине Разведывательное сообщество США считает, что война в Украине, вероятно, станет "более непредсказуемой и эскалационной" в ближайшие месяцы.
В регионе
11 мая 2022 г. 09:52
Глава разведки США: Путин готовится к затяжной войне в Украине

Разведывательное сообщество США считает, что война в Украине, вероятно, станет "более непредсказуемой и эскалационной" в ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила Конгрессу директор Национальной разведки Аврил Хейнс, пишет CNN.

Хейнс очертила мрачную и неопределенную картину следующего этапа путинского вторжения.

Она сказала, что его следующий шаг будет трудно предсказать отчасти потому, что "Путин сталкивается с несоответствием между его амбициями и текущим потенциалом российских военных".

Хейнс сказала, что ситуация на местах может повысить вероятность того, что президент Путин примет более решительные меры". "Включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалацию военных действий", - сказала она.

По ее словам, разведывательное сообщество не верит, что Путин применит ядерное оружие, если не почувствует угрозу существованию России.

Генерал-лейтенант Скотт Берриер, глава Разведывательного управления Министерства обороны, также отдельно заявил, что США не ожидают, что Россия в ближайшее время применит тактическое или боевое ядерное оружие.

Хейнс также заявила, что цели Путина выходят далеко за пределы Донбасса. "Даже если они достигнут успеха, мы не уверены, что боевые действия на Донбассе фактически положат конец войне", - сказала она.

В ближайшей перспективе Путин, по ее словам, хочет захватить Донецкую и Луганскую области, взять под контроль город Херсон и потенциально расширить сухопутный путь в непризнанное Приднестровье. Но разведывательное сообщество считает, что для достижения Приднестровья Путину нужно будет провести полную мобилизацию внутри России, чего он до сих пор не сделал.

"Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться прогресса в военном отношении, мы не видим жизнеспособного пути переговоров, по крайней мере в краткосрочной перспективе", - сказала Хейнс.

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