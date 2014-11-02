Глава парламента Турции прибыл с визитом в Грузию

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Великого Национального собрания Турции Джемил Чичек прибыл в Грузию на переговоры по развитию сотрудничества между двумя странами. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, председатель парламента Турции встретится с председателем парламента и премьер-министром Грузии.

Глава парламента Турции также посетит Национальный музей Грузии, возложит венок к мемориалу павших за территориальную целостность Грузии.