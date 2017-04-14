 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МВД Турции: На данный момент у террористической группировки РПК имеется 11 ракет нового поколения

    Сулейман Сойлу: Это – большая угроза

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "На данный момент у террористической группировки РПК имеется 11 ракет нового поколения". 

     Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

    "Это – большая угроза. Мы знаем, что они были доставлены с Запада. Эти ракеты передало им PYD (сирийское крыло террористической РПК – Report). РПК и PYD – одно и то же", - подчеркнул министр.

    Отметим, что официальные представители Турции, неоднократно протестовали вооружению PYD западными государствами, во главе с США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi