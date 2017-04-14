Глава МВД Турции: На данный момент у террористической группировки РПК имеется 11 ракет нового поколения

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "На данный момент у террористической группировки РПК имеется 11 ракет нового поколения".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Это – большая угроза. Мы знаем, что они были доставлены с Запада. Эти ракеты передало им PYD (сирийское крыло террористической РПК – Report). РПК и PYD – одно и то же", - подчеркнул министр.

Отметим, что официальные представители Турции, неоднократно протестовали вооружению PYD западными государствами, во главе с США.