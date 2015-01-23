Министр внутренних дел Грузии подал в отставку

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Грузии Александр Чикаидзе подал в отставку. Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия онлайн", об этом сообщается на сайте МВД Грузии.

"Мое решение связано с недавними обвинениями в мой адрес о том, что я покрываю убийц Юрия Вазагашвили. Несмотря на то, что это утверждение не соответствует действительности, я чувствую моральную ответственность и покидаю свой пост", - говорится в обращении А.Чикаидзе.

20 января в Каспском районе Грузии произошло убийство Юрия Вазагашвили, который являлся отцом убитого полицейскими в 2006 году Зураба Вазагашвили.