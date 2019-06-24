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Глава МВД Грузии обратился в парламент страны

Глава МВД Грузии обратился в парламент страны

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария обратился в парламент страны в письменной форме.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии. 

Глава МВД потребовал проведения в парламенте пленарного заседания в связи с событиями, произошедшими 20-21 июня на проспекте Руставели. 

Отметим, что одним из главных требований участников акций протеста является отставка Г.Гахария. С подобным требованием сегодня в столице прошло автошествие и акция перед административным зданием МВД. 

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