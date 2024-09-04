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Глава МО Британии подтвердил планы по строительству новых атомных подлодок

Глава МО Британии подтвердил планы по строительству новых атомных подлодок Правительство Великобритании придерживается планов по модернизации стратегических атомных подводных лодок в следующем десятилетии.
В регионе
4 сентября 2024 г. 14:00
Глава МО Британии подтвердил планы по строительству новых атомных подлодок

Правительство Великобритании придерживается планов по модернизации стратегических атомных подводных лодок в следующем десятилетии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

"Наше новое правительство непоколебимо в своей приверженности ядерному сдерживанию", - сказал он. Хили добавил, что Лейбористская партия, пришедшая к власти по итогам парламентских выборов 4 июля, не намерена сворачивать программу по замене атомных подводных лодок типа Vanguard на новые субмарины типа Dreadnought.

Всего на вооружении у Великобритании имеются четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant. Согласно опубликованному в 2021 году комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять подлодками типа Dreadnought.

2 сентября Хили сообщил, что Великобритании придется отказаться от некоторых военных программ в связи с непростой финансовой ситуацией в стране. Согласно источникам газеты The Times, Лондон может свернуть программу Tempest по разработке истребителя нового поколения. При этом, как заявил глава британского военного ведомства, Соединенное Королевство не намерено сокращать военную помощь Украине в размере 3 млрд фунтов (3,9 млрд долларов) в год.

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