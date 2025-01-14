Глава Минюста: Текст новой конституции Армении должен быть готов до выборов 2026 года

Текст новой конституции должен быть готов до выборов 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила глава Минюста Армении Србуи Галян на пресс-конференции по итогам 2024 года.
Она обозначила это в качестве приоритетной задачи ведомства.
"С точки зрения стратегии защиты прав человека на нашем столе лежит разработка законодательства по ликвидации дискриминации, которое в основном касается нацменьшинств", – подчеркнула глава ведомства.
Премьер-министр Никол Пашинян на встрече с сотрудниками Минюста 18 января 2024 года заявил, что стране нужна новая конституция с сохранением действующей парламентской формы правления. Необходимость ее принятия он объяснил изменениями в мире, регионе и в самой Армении, добавив, что стране нужна конституция, в которой "никто не сомневается".
Отметим, что официальный Баку заявил, что для подписания мирного соглашения Армения должна внести изменения в свою конституцию, чтобы устранить имеющиеся там территориальные претензии к Азербайджану.
27 сентября 2024 года Пашинян на заседании Генассамблеи ООН заявил о возможности изменения Конституции Армении для заключения мирного договора с Азербайджаном.