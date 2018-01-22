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    Глава МИД Великобритании: Турция права в обеспечении безопасности своих границ

    Борис Джонсон: Официальный Лондон внимательно следит за процессами и операциями в Африне© Getty Images

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Турция права в принятии шагов для обеспечения безопасности своих границ".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя антитеррористическую операцию турецкой армии в сирийском регионе Африн.

    По его словам, официальный Лондон внимательно следит за процессами и операциями в Африне: "Турция права, защищая безопасность своих границ. Мы поддерживаем политический процесс, осуществляемый для уменьшения насилия, и главное, для того, что покончить с режимом Асада в Сирии". 

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