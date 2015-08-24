​Глава МИД Великобритании: Cанкции с Ирана могут начать снимать уже весной 2016 года

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Международное сообщество может начать процедуру снятия санкций с Ирана уже весной 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Филип Хаммонд, который днем ранее вновь открыл британское посольство в Тегеране.

"Мы можем говорить о том, что уже будущей весной мы можем увидеть, как начнут снимать санкции", - сказал он.

Хаммонд добавил, что подготовительная работа по обсуждению иностранных инвестиций в иранскую экономику должны начаться еще до отмены санкций.