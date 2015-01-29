​Глава МИД Турции выразил отношение к судебному процессу Догу Перинчека

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Слушания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу турецкого политика Догу Перинчека касаются свободы слова, а не "геноцида". Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на одном из местных телеканалов. Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Туркменистан, М.Чавушоглу заявил, что решение нижней палаты ЕСПЧ было ясным, а принятые в Швейцарии решения и законы противоречат принципу свободы слова.

"Данный суд тоже связан с этим. Он связан со свободой слова, а не с "геноцидом"", - заявил глава МИД Турции.

Отметим, что судебный процесс по делу Д.Перинчека продолжится через 6-8 месяцев.