Глава МИД Турции: Парламенты не могут принимать решения по историческим вопросам

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с австрийским коллегой Себастьяном Курцем резолюцию с осуждением событий 1915 года, которую вчера приняли 6 партийных групп австрийского парламента.

Как отмечает Report со ссылкой на агентство Анадолу, согласно информации, полученной из дипломатических источников, Чавушоглу отметил, что этот документ приведет к неизбежным негативным последствиям для отношений двух стран.

Турецкий министр добавил, что парламенты не могут принимать решения по историческим вопросам.