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    Глава МИД Турции: Парламенты не могут принимать решения по историческим вопросам

    Чавушоглу обсудил с Себастьяном Курцем резолюцию австрийского парламента по событиям 1915 года

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с австрийским коллегой Себастьяном Курцем резолюцию с осуждением событий 1915 года, которую вчера приняли 6 партийных групп австрийского парламента.

    Как отмечает Report со ссылкой на агентство Анадолу, согласно информации, полученной из дипломатических источников, Чавушоглу отметил, что этот документ приведет к неизбежным негативным последствиям для отношений двух стран.

    Турецкий министр добавил, что парламенты не могут принимать решения по историческим вопросам.

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