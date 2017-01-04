Глава МИД Турции ожидает решительной поддержки от Запада в борьбе с терроризмом

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ После событий 15 июля некоторые страны, особенно страны Запада, совершили ошибки. Некоторые из них даже хотели, чтобы попытка госпереворота оказалась успешной, когда же эта попытка провалилась, то выразили по этому поводу сожаление.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в агентстве Anadolu сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что после 15 июля ни один из европейских министров длительное время не совершал визитов в Турцию, кроме министра по делам Европы Великобритании: "Позже западные страны поняли свою ошибку. Мы не получили той поддержки, которой ожидали. Но после серии терактов мы начали ощущать поддержку. Многие главы МИД иностранных стран начали выражать соболезнования, делать записи в соцсетях. Однако, главное, что мы ожидаем от наших западных друзей, - решительной поддержки в борьбе с терроризмом".

Глава МИД также коснулся переговоров Турции о вступлении в Европейский Союз, а также требования этого объединения о внесении изменений в турецкий закон о борьбе с терроризмом. М.Чавушоглу отметил, что требование Евросоюза не может быть выполнено в настоящий момент.