Глава МИД Турции: Анкара не поддастся давлению Евросоюза

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что попытки оказать давление на Анкару со стороны Евросоюза лишены смысла.

Как передает Report, об этом заявил министр в интервью Anadolu.

«Думаю, что в ЕС должны в первую очередь пересмотреть собственные позиции и политику. Попытки оказать давление на Турцию подобными методами бессмысленны»,— сказал он.

По его словам, Турция всегда говорила о готовности принять любое конструктивное решение структур ЕС, «в том числе и объективную критику».

«Однако когда имеет место предвзятость, то Анкара выступает против. Для нас подобные решения не имеют никакой юридической силы»,— отметил господин Чавушоглу.

Как считает глава турецкого МИДа, против Анкары уже долгие годы имеет место политика двойных стандартов. При этом Мевлют Чавушоглу также выразил уверенность, что «предвзятые и субъективные» шаги наносят вред имиджу самого Европейского парламента и ЕС в целом.