Глава МИД Швеции начала визит на Южный Кавказ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Начался визит в регион Южного Кавказа министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

Как сообщает Report, сегодня она прибыла в Тбилиси.

После этого Маргот Вальстрем посетит Армению и 10 февраля прибудет в Азербайджан. В ходе визитов она обсудит пути развития двустороннего сотрудничества, а также вопросы касательно программы Восточного партнерства.

Это первый визит М.Вальстрем в регион в качестве главы МИД.