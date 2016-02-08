Глава МИД Швеции начала визит на Южный Кавказ

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Начался визит в регион Южного Кавказа министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.
Как сообщает Report, сегодня она прибыла в Тбилиси.
После этого Маргот Вальстрем посетит Армению и 10 февраля прибудет в Азербайджан. В ходе визитов она обсудит пути развития двустороннего сотрудничества, а также вопросы касательно программы Восточного партнерства.
Это первый визит М.Вальстрем в регион в качестве главы МИД.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости