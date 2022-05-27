Глава МИД Северной Македонии посетил украинский город Ирпень

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетил город Ирпень (Украина).

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетил город Ирпень (Украина).

Как передает Report со ссылкой украинские СМИ, что все виновные в нанесении ударов по гражданскому населению должны быть привлечены к ответственности.

"Разрушение, свидетелем которого я стал в Ирпене сегодня, не передать словами. Нанесение ударов по гражданским лицам является военным преступлением и совершенно неприемлемо. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Османи в Twitter в пятницу.

Он заверил, что Северная Македония решительно поддерживает справедливую борьбу украинского народа.

"Для меня честь быть в Киеве сегодня. Украина находится на переднем плане защиты наших общих ценностей свободы и демократии", - отметил Буяр.