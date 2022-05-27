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Глава МИД Северной Македонии посетил украинский город Ирпень

Глава МИД Северной Македонии посетил украинский город Ирпень Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетил город Ирпень (Украина).
В регионе
27 мая 2022 г. 13:58
Глава МИД Северной Македонии посетил украинский город Ирпень

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетил город Ирпень (Украина).

Как передает Report со ссылкой украинские СМИ, что все виновные в нанесении ударов по гражданскому населению должны быть привлечены к ответственности.

"Разрушение, свидетелем которого я стал в Ирпене сегодня, не передать словами. Нанесение ударов по гражданским лицам является военным преступлением и совершенно неприемлемо. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Османи в Twitter в пятницу.

Он заверил, что Северная Македония решительно поддерживает справедливую борьбу украинского народа.

"Для меня честь быть в Киеве сегодня. Украина находится на переднем плане защиты наших общих ценностей свободы и демократии", - отметил Буяр.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Makedoniyanın XİN başçısı Ukraynanın İrpin şəhərində olub
Версия на английском языке Foreign Minister of North Macedonia visits Ukraine's Irpin

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