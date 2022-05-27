Глава МИД Северной Македонии посетил украинский город Ирпень

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетил город Ирпень (Украина).
Как передает Report со ссылкой украинские СМИ, что все виновные в нанесении ударов по гражданскому населению должны быть привлечены к ответственности.
"Разрушение, свидетелем которого я стал в Ирпене сегодня, не передать словами. Нанесение ударов по гражданским лицам является военным преступлением и совершенно неприемлемо. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Османи в Twitter в пятницу.
Он заверил, что Северная Македония решительно поддерживает справедливую борьбу украинского народа.
"Для меня честь быть в Киеве сегодня. Украина находится на переднем плане защиты наших общих ценностей свободы и демократии", - отметил Буяр.