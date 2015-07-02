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    Глава МИД России прокомментировал акции в Ереване

    Лавров: Корень нынешних событий в Армении - сугубо экономический

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/  "Корень нынешних событий в Армении - сугубо экономический". 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    "У многих есть искушение использовать события в Армении для того, чтобы нагнетать антиправительственные настроения, - отметил министр. - Хотя корень этих событий - сугубо экономический".

    Напомним, что в Армении с 19 июня проводятся акции протеста. Утром 23 июня полиция жестоко разогнала участников акции и арестовала в Ереване 237 человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Акции продолжаются.

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