Глава МИД России прокомментировал акции в Ереване

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ "Корень нынешних событий в Армении - сугубо экономический".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У многих есть искушение использовать события в Армении для того, чтобы нагнетать антиправительственные настроения, - отметил министр. - Хотя корень этих событий - сугубо экономический".

Напомним, что в Армении с 19 июня проводятся акции протеста. Утром 23 июня полиция жестоко разогнала участников акции и арестовала в Ереване 237 человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Акции продолжаются.