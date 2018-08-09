Глава МИД России посетит Турцию

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 13-14 августа Турцию.

Как передает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В рамках визита планируется выступление Лаврова на совещании послов и переговоры c главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Основное внимание в ходе российско-турецких контактов будет уделено актуальным вопросам международной повестки дня: состоянию дел в сирийском урегулировании, на Ближнем Востоке, в Закавказье и в Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе", - сказала М.Захарова.