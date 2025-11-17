Глава МИД Китая посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 15:00
Министр иностранных дел Китая Ван И с 19 по 22 ноября совершит региональный визит в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Китая.
Согласно информации, визит организован по приглашению министров иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, Узбекистана Бахтиёра Саидова и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.
"Ван И с 19 по 22 ноября посетит эти три страны и проведет стратегические диалоги с каждым из их министров иностранных дел", - говорится в сообщении.
Последние новости
15:39
В октябре Грузия купила у Азербайджана нефти на $1,6 млнЭнергетика
15:35
Досжан Мусалиев: Баку и Астана ускоряют работу по взаимному признанию электронных подписей -ИНТЕРВЬЮИКТ
15:28
Аккенженов: Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойл"Энергетика
15:28
Минкульт опроверг обвинения артистов об отсутствии приглашений на госмероприятияKультурная политика
15:24
Пашинян на встрече с Хукер высоко оценил вклад Трампа в установлении мира между Ереваном и БакуВ регионе
15:24
Аппарат омбудсмена объявил традиционные конкурсы журналистских работ и детского рисункаВнутренняя политика
15:09
Главы МИД России и Ирана обсудили региональные вопросыВ регионе
15:05
Из-за двух тайфунов на Филиппинах погибли почти 300 человекДругие страны
15:05