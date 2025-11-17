Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Глава МИД Китая посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 15:00
    Глава МИД Китая посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан

    Министр иностранных дел Китая Ван И с 19 по 22 ноября совершит региональный визит в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Китая.

    Согласно информации, визит организован по приглашению министров иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, Узбекистана Бахтиёра Саидова и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

    "Ван И с 19 по 22 ноября посетит эти три страны и проведет стратегические диалоги с каждым из их министров иностранных дел", - говорится в сообщении.

