Глава МИД Китая посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан

Министр иностранных дел Китая Ван И с 19 по 22 ноября совершит региональный визит в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Китая.

Согласно информации, визит организован по приглашению министров иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, Узбекистана Бахтиёра Саидова и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

"Ван И с 19 по 22 ноября посетит эти три страны и проведет стратегические диалоги с каждым из их министров иностранных дел", - говорится в сообщении.