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Глава МИД Ирана заявил о готовности помочь в достижении мира в Украине

Глава МИД Ирана заявил о готовности помочь в достижении мира в Украине Иран готов оказать содействие в достижении мира между Россией и Украиной.
В регионе
17 марта 2023 г. 17:23
Глава МИД Ирана заявил о готовности помочь в достижении мира в Украине

Иран готов оказать содействие в достижении мира между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

По его словам, этот вопрос будет обсужден в ходе предстоящего визита в Москву в марте.

В телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем Абдоллахиян отметил, что "Иран всегда поддерживал мир, а не войну".
Он также призвал Запад побудить Киев прекратить выдвигать "безосновательные обвинения" в адрес Тегерана и начать официальные переговоры".

"Запад должен вместо того, чтобы повторять свои необоснованные обвинения против Ирана, призвать Украину представить свои подлинные документы на официальной встрече политических и военных делегаций двух стран", - сказал глава МИД Ирана, комментируя обвинения Киева в использовании Россией иранских дронов.

В свою очередь Боррель отметил, что ценит усилия Ирана по содействию достижению мира в Украине.

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