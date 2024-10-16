Глава МИД Ирана посетит ряд стран Ближнего Востока

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намерен посетить ряд соседних стран, где обсудит пути урегулирования на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намерен посетить ряд соседних стран, где обсудит пути урегулирования на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил в соцсетях.

"Аракчи посетит Иорданию, Египет и Турцию в рамках дипломатических усилий, направленных на то, чтобы покончить с геноцидом, жестокостью и агрессией", - отметил он.

Он не сообщил о сроках визита. Однако местные СМИ на основе наблюдения за авиасообщениями в режиме реального времени сообщают, что иранский правительственный самолет, на борту которого может находиться Аракчи, уже вылетел из Тегерана в юго-западном направлении.