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Глава МИД Ирана посетит ряд стран Ближнего Востока 

Глава МИД Ирана посетит ряд стран Ближнего Востока  Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намерен посетить ряд соседних стран, где обсудит пути урегулирования на Ближнем Востоке.
В регионе
16 октября 2024 г. 10:19
Глава МИД Ирана посетит ряд стран Ближнего Востока 

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намерен посетить ряд соседних стран, где обсудит пути урегулирования на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил в соцсетях.

"Аракчи посетит Иорданию, Египет и Турцию в рамках дипломатических усилий, направленных на то, чтобы покончить с геноцидом, жестокостью и агрессией", - отметил он.

Он не сообщил о сроках визита. Однако местные СМИ на основе наблюдения за авиасообщениями в режиме реального времени сообщают, что иранский правительственный самолет, на борту которого может находиться Аракчи, уже вылетел из Тегерана в юго-западном направлении.

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Версия на английском языке Iranian FM to visit several Middle Eastern countries
Версия на азербайджанском языке İranın XİN başçısı Yaxın Şərq ölkələrinə səfər edəcək

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