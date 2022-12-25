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Глава МИД Ирана: окно возможности для заключения ядерной сделки открыто

Глава МИД Ирана: окно возможности для заключения ядерной сделки открыто Тегеран открыт для заключения соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но такая возможность будет существовать не всегда.
В регионе
25 декабря 2022 г. 17:43
Глава МИД Ирана: окно возможности для заключения ядерной сделки открыто

Тегеран открыт для заключения соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но такая возможность будет существовать не всегда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"На встрече с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем мы договорились о заключительных шагах по восстановлению соглашения. Окно возможности для сделки с Ираном открыто, но не навсегда", - написал иранский министр вTwitter.

Боррель и Абдоллахиян провели во вторник встречу на полях второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству, которая проходила в Иордании. По итогам встречи Боррель сообщил, что стороны договорились поддерживать коммуникации на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС.

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