​Глава МИД Ирана намерен посетить Москву

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Москву, однако точная дата визита пока неизвестна.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в посольстве Исламской Республики в РФ.

"Визит состоится, однако дата пока неизвестна", - заявил собеседник агентства.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе визита в Тегеран заявил, что в Москве "ожидают" визит Зарифа.