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    ​Глава МИД Ирана намерен посетить Москву

    Точная дата визита пока неизвестна

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Москву, однако точная дата визита пока неизвестна.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в посольстве Исламской Республики в РФ.

    "Визит состоится, однако дата пока неизвестна", - заявил собеседник агентства.

    Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе визита в Тегеран заявил, что в Москве "ожидают" визит Зарифа.

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